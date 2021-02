No passado dia 10 de fevereiro, completaram-se três anos desde que Ivete Sangalo e Daniel Cady deram as boas-vindas às gémeas Marina e Helena. A data foi celebrada com uma festa temática e todos os pormenores foram partilhados nas redes sociais da artista.

A celebração foi inspirada no universo de 'A Bela e o Monstro' e todos os detalhes foram tidos em conta, desde o bolo à decoração das mesas.

Curioso para ver? Espreite na galeria.

