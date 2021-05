As mensagens de apoio a Maria João Abreu continuam a chegar através das redes sociais, com vários colegas e amigos a enviarem "toda a força" para a atriz neste momento delicado.

Recorde-se que Maria João está internada no hospital depois de ter sofrido um aneurisma.

Entre as publicações que estão a surgir no Instagram, destacam-se as palavras das também atrizes Maria Rueff e Ângela Pinto.

"Todo a amor e toda a força do mundo, querida Maria João Abreu", disse Ângela Pinto.

"Força, queridíssima João. Gostamos todos muito, muito de ti", destacou Maria Rueff - que em 2019 também viveu um grande susto de saúde, tendo sofrido um enfarte.

Leia Também: Júlia Pinheiro destaca "nota importante" sobre Maria João Abreu