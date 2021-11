A responder a algumas questões que lhe foram colocadas nas stories da sua página de Instagram, Rita Ferro Rodrigues revelou que teve "episódios de depressão pós-traumática".

"É depressiva?", perguntou um internauta através das stories da sua página de Instagram, esta segunda-feira, 1 de novembro.

"Não sou. Mas na ressaca do internamento do meu filho tive episódios de depressão pós-traumática e procurei imediatamente ajuda. Achamos que somos de ferro (e eu até sou de nome) mas não somos", respondeu a apresentadora, como destacam vários meios de comunicação.

Publicação de Rita Ferro Rodrigues© Instagram

Uma partilha que chega depois de no passado mês de junho ter revelado que estava a receber ajuda psicológica. Recorde-se que no início do ano o filho mais novo de Rita Ferro Rodrigues, Eduardo, de dez anos, esteve internado e chegou a ser operado "de urgência a um Divertículo de Meckel".

