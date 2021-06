Três meses depois do internamento do filho, Eduardo, de dez anos, devido a uma crise de cólicas, Rita Ferro Rodrigues revelou que está a receber ajuda psicológica.

Numa publicação realizada na noite desta terça-feira, 8 de junho, a apresentadora afirmou que a hospitalização do filho foi um momento extremamente duro para a família e que lhe foi aconselhado, assim como ao menino, acompanhamento ao nível da saúde mental.

"Desde que o Duda esteve hospitalizado - e foi muito duro - ainda não me consegui separar fisicamente dele. Há um processo de cura, de uma síndrome pós-traumática de alguém que durante uma tempestade não fraquejou - mas claro, tudo tem uma preço e eu sou das que ressaca tarde mas muito forte. No hospital disseram-me várias vezes que depois do que estávamos a passar teríamos de ter ajuda psicológica. Procurei-a e encontrei- a para os dois e não há nada mais importante do que ajuda profissional quando precisamos de ultrapassar um problema", afirmou.

Rita Ferro Rodrigues adiantou ainda que amanhã vai pela primeira vez afastar-se do filho para desfrutar de uns dias de descanso com amigas, um "distanciamento tão fundamental como contraditório", confessou.

"Porque é que vos digo isto? Para reforçar a importância de pedir apoio e ajuda quando precisamos. Não existem pessoas de ferro - nem mesmo eu que o tenho no nome e sempre achei ser à prova de tudo. Que sobranceria! A ajuda especializada e profissional é determinante para ultrapassarmos as fases menos boas", frisou ainda.

