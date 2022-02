Ana Marques reagiu ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia através de uma partilha emotiva onde recorda o medo com o qual viveu na infância de ver despoletar uma Terceira Guerra Mundial

"Eu vivi nos anos 80. Tive alguns pesadelos com este telefone. Dizia-se que se um dia alguém levantasse o auscultador no Kremlin era o princípio da III Guerra Mundial", recorda com emoção.

"Eu era uma criança na guerra fria. Não esperava que as crianças deste novo milénio, que não tiveram os pesadelos da minha geração com bombas atómicas e conflitos de duas potências, testemunhassem o dia de hoje", lamenta, referindo-se à trágica invasão russa à Ucrânia.

