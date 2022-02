Cláudia Vieira não conseguiu ficar indiferente às "imagens chocantes que nos chegam hoje da Ucrânia". A atriz juntou-se ao vasto leque de figuras públicas que usaram nas últimas horas as redes sociais para reagirem à início da guerra no leste europeu, entre a Rússia e a Ucrânia.

"Como é que, em 2022 e com tudo aquilo por que temos passado recentemente enquanto humanidade, continuamos a assistir a estas tomadas de posição? Não consigo imaginar como será viver esta realidade e não consigo perceber como estamos de novo aqui mas, infelizmente, milhares de pessoas por todo o mundo sabem e vivem-no na pele. O que nos falta aprender?", questiona Cláudia, incrédula com as últimas notícias.

Por fim, o rosto das novelas da SIC deixou a sua mensagem de apoio aos ucranianos: "Não sei como terminar este post. O meu coração está com o povo ucraniano".

