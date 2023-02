Ao contrário do que tinha sido avançado anteriormente sobre a namorada de Gerard Piqué ter sido hospitalizada devido a uma crise de ansiedade, alegadamente, provocada pela pressão da imprensa, o tio de Clara Chía Martí desmentiu tais informações.

De acordo com a Telecinco, o tio paterno de Clara aceitou falar pela primeira vez à televisão espanhola e negou que a sobrinha tenha sido internada por causa de um ataque de ansiedade.

As declarações chegaram na sequência dos festejos do aniversário de Gerard Piqué, que completou 36 anos no dia 2 de fevereiro. Paula González viajou até Barcelona para seguir os passos do futebolista e da namorada, e foi lá que conseguiu falar com o familiar de Clara.

De recordar que Shakira também celebrou o seu 46.º aniversário a 2 de fevereiro. Segundo a Telecinco, a cantora comemorou a data com uma festa em casa, em Barcelona. Já Piqué festejou com alguns amigos e ao lado da namorada.

