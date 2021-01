Tino de Rans é um dos candidatos às eleições presidenciais, motivo pelo qual foi entrevistado por Miguel Sousa Tavares, na TVI, na segunda-feira à noite. Esta é uma conversa que continua a ser bastante comentada nas redes sociais, essencialmente por causa de um momento que se tornou viral.

Tal aconteceu quando o jornalista e escritor fez a seguinte pergunta ao candidato: "Vamos tê-lo aqui outra vez daqui a quatro anos?".

Com a resposta na 'ponta da língua', Tino explicou: "As eleições [presidenciais] são de cinco em cinco anos, Miguel. As legislativas é que são de quatro em quatro".

Um vídeo que foi comentado por diversos internautas no Twitter.

