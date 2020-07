Isabela Cardinali abriu esta quinta-feira o seu coração para pela primeira vez falar sobre um problema de saúde mental com o qual luta há algum tempo: a ansiedade.

A ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' revela que percebeu que sofria de ansiedade quando uma viagem de avião lhe provocou um ataque de pânico.

"Das últimas vezes em que eu tinha lidado a sério com a ansiedade foi quando eu tinha uma viagem de avião marcada e tive um ataque de pânico e fui para o hospital", começa por explicar a jovem, que agora voltou a sofrer com este problema.

Isabela percebeu que tinha um dente do siso a crescer e a possibilidade de ter de o arrancar deixou a ansiedade tomar conta de si. "Sofro de ansiedade e como fiquei com imenso medo de tirar o dente do siso, quando comecei a ter dores no maxilar, comecei a fazer todo um filme na minha cabeça", conta.

Às dores provocadas pelo nascimento do dente, a jovem juntou ainda os sintomas de ansiedade. Nos últimos dias, Isabela passou a sentir tonturas, enjoos, dores de estômago e fraqueza generalizada no corpo.

"Sabia que estava mal, mas não sabia bem porquê nem como", lamenta.

Agora, depois de uma visita ao dentista, que acabou por deixá-la bastante mais calma, Isabela diz estar a recuperar. Apesar de continuar com falta de apetite, a ex-'Casa dos Segredos' conseguiu recuperar o sorriso com a ajuda do namorado - Pedro Moreira.

