Depois de ter mudado várias vezes de visual, Carolina Deslandes viu-se obrigada a "tirar as extensões e parar com as descolorações".

"Tanta invenção no cabelo, tinha de acalmar um dia", acrescentou numa publicação que fez na sua página de Instagram esta sexta-feira, referindo que "chorou" quando voltou às 'origens'.

"E eu que já fiz de tudo, quando fiquei com o cabelo curto, há dois dias, chorei muito. Mas muito. Drama máximo", confessou.

E no meio da sua tristeza, foram os filhos que a animaram com 'mimos' e elogios. "Cheguei a casa e os meus filhos estiveram o dia todo neste registo", acrescentou na legenda de um vídeo onde o filho do meio, Benjamim, diz: "Estás linda e agora já não estás com aquele cabelo louco".

