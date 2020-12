No entanto, destaca a imprensa internacional, as imagens continuam a fazer sucesso no Twitter.

Um vídeo da filha mais nova de Barack Obama, Natasha (Sasha), tornou-se viral nas redes sociais. A jovem, de 19 anos, aparece a dançar junto a alguns amigos ao som da música 'Adderall (Corvette Corvette)', de Popp Hunna. Um vídeo de 15 segundos, muito animado, e que foi partilhado por um dos amigos de Sasha no TikTok, e que rapidamente se tornou viral. Entretanto, destaca a imprensa internacional, a publicação original foi removida. No entanto, no Twitter, o vídeo foi destacado e fez sucesso entre os internautas, esta quarta-feira. O mesmo aconteceu no Instagram, onde está a ser partilhado em várias publicações. Recorde-se que a filha mais nova de Michelle e Barack Obama está atualmente a estudar na Universidade de Michigan. Veja o vídeo na galeria. Leia Também: Barack Obama diz a Jimmy Kimmel que é "alvo de piadas" em sua casa Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram