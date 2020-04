Com a maioria das pessoas em casa de quarentena, as redes sociais registaram um grande aumento da sua utilização. Neste sentido, o TikTok tem sido uma das grandes preferências e o clã Kardashian já se rendeu às maravilhas das 'dobragens'.

Kylie Jenner tem vindo a recriar vários momentos icónicos do reality show 'Keeping Up With the Kardashians', como aconteceu recentemente.

Falamos de um vídeo no qual a empresária reproduz uma icónica conversa entre Kourtney Kardashian e Scott Disick, que contou com a participação da mãe, Kris Jenner.

Ora veja!

A modelo Cara Delevingne foi outra das pessoas a fazê-lo:

