Tiffany Haddish contou com uma noite cheia de glamour na segunda-feira, um mês depois de o processo que tinha contra si ter sido arquivado.

De acordo com a People, a atriz, de 42 anos, esteve presente na Elle Women in Hollywood Celebration, no Getty Center, em Los Angeles. Veja algumas imagens na galeria.

Esta foi a primeira aparição pública, e numa passadeira vermelha, desde que o processo de abuso sexual contra Tiffany e Aries Spears foi arquivado.

De recordar que Tiffany Haddish foi acusada de ter molestado uma jovem de 14 anos em 2013.

Leia Também: Tiffany Haddish manifesta-se após acusações de abuso sexual