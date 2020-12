Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio já não escondem a relação e têm vindo a destacar-se no Instagram. Apesar de preferirem manter-se discretos, o casal tem partilhado algumas imagens na rede social que não passam, de todo, despercebidas.

Ainda neste Natal, o ator e a irmã de Carolina Patrocínio mostraram aos internautas que passaram a quadra juntos, com ambas as família.

Inicialmente, foram partilhadas algumas imagens nas stories onde era possível ver Tiago Teotónio Pereira a divertir-se com as crianças da família Patrocínio. E este domingo foi a mãe do ator quem destacou um momento em família no Instagram, tendo publicado uma fotografia em que o filho e a namorada do mesmo não ficaram de fora.

