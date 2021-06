Tiago Rufino voltou a ser vítima de um comentário homofóbico na sua conta oficial de Instagram. Em causa está uma mensagem deixada por um seguidor numa fotografia onde o vencedor do 'Secret Story 7' posa nu.

Cansado de 'ataques' como este, Tiago tronou público o comentário e reagiu com ironia.

"Comenta que sou um ‘gay de merda’, mas começa a seguir-me? Esta gente é confusa. O meu perfil é público, não precisa de seguir para me ofender, amigo", escreve o marido de Luan Teófilo ao revelar publicamente a identidade do seguidor em questão.

Apesar da forma descontraída como lidou com esta situação, Tiago não fica indiferente às recentes notícias relacionadas com homofobia, preconceito e os direitos da comunidade LGBT.

O ex-concorrente do 'Secret Story' lamenta a polémica gerada entre dirigentes do CDS-PP pelo facto de o banco Santander ter 'pintado' o seu logótipo com as arco-íris.

"Preguiça de gente que fica afetada com umas simples cores e o que elas representam. É ler os comentários para ver o quão mal estamos. É muito cansativo, de facto, não esconder o que somos. Coragem a todos", defende.

