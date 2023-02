Tiago Rufino esteve esta terça-feira, dia 7 de fevereiro, à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI. À chegada a casa, o vencedor da 'Casa dos Segredos' refletiu sobre a conversa e não deixou de se mostrar desiludido com o rumo da mesma.

Embora soubesses que o divórcio com Luan Tiófilo seria um assunto, Tiago explicou que o mesmo não lhe foi apresentado como o foco da conversa, o que acabou por acontecer.

"Aquele final de entrevista foi um pouco estranho, nem tinha noção que já tinha passado esse tempo todo. Pensei que íamos falar muitas mais coisas. Já fui convidado para falar da minha separação, pelo menos três a quatro vezes, e até nos foi feita uma proposta para nos entrevistarem aos dois, já separados", começou por contar Tiago.

"Quando me ligaram esta última vez pensei: 'ok, já recusei tantas vezes, se calhar chegou a altura', sendo que a proposta era falar da minha vida, desde que nasci até agora, e falar do meu trabalho e claro que iria ter de passar por este episódio, mas não seria só este episódio", explicou o antigo participante do reality show da TVI.

Por fim, Tiago refere que "felizmente ou infelizmente", falar sobre o tema "já está feito" e que irá aproveitar a entrevista para "encerrar o assunto". "Espero que vocês não me chateiem mais com este assunto. Não me perguntem motivos, se estamos juntos ou se vamos estar", terminou dizendo.

Veja na galeria as stories publicadas.

