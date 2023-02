Tiago Rufino vai estar esta terça-feira, dia 7 de fevereiro, no programa 'Goucha'. No vídeo de promoção da conversa é possível ouvir o vencedor da 'Casa dos Segredos 7' a falar sobre o fim do casamento de quatro anos com Luan Tiófilo.

"Eu quando casei acreditei que era para sempre e estava tão apaixonado que nem me passou outra coisa pela cabeça", começou por dizer Tiago.

"Mas, infelizmente, não aconteceu. Claro que há uma frustração, porque é um projeto de vida que a gente perde, porque acho que isso é dos maiores projetos, talvez isso e ser pai", acrescentou.

Tiago Rufino, por fim, diz que se sente de "consciência tranquila" porque ambos fizeram "tudo para que as coisas resultassem". "Infelizmente não resultaram e tivemos de seguir caminhos diferentes", completou.

