Tiago Ginga, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', vai marcar presença no banco de comentadores do 'Extra do Big Brother' para dar a sua opinião sobre os últimos acontecimentos na mansão da Ericeira.

A notícia foi anunciada nas redes sociais de Tiago Ginga, assim como no 'Diário' desta tarde.

Recorde-se que dentro do jogo encontra-se Bernardina Brito, ex-namorada de Tiago e mãe do seu filho, Kévim, de cinco anos.

