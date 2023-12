Tiago Castro abriu o coração numa conversa com Manuel Luís Goucha, que foi transmitida no programa das tardes do apresentador esta terça-feira, 26 de dezembro.

O ator lembrou a difícil fase em que se viu obrigado a regressar a Portugal, depois de não conseguir concretizar o sonho de seguir representação nos Estados Unidos, onde viveu um período de tempo.

O artista, que deu vida ao icónico Crómio na série 'Morangos com Açúcar', voltou a Portugal "destruído" e pronto a "começar do zero". "Nem capacidade tive para trazer as minhas coisas, vim com a minha mala vazia", lembra.

Tiago conta que conseguiu superar esta fase graças à "paixão" que tem pela vida, ferramentas que lhe foram despertadas com o auxílio da psicoterapia.

"Senti isso como um fracasso, foi muito difícil. Obviamente isso não podia ser vivido sem uma dose gigante de medicação para atenuar todo aquele sentimento de frustração que eu tinha", sublinha.

Veja o momento.