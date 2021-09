Tiago Bandeira está a ser alvo de roubo de identidade nas redes sociais. Foi criada uma conta falsa, com o nome de 'tiagobandeirinha', que está a usar o nome e imagem do músico sem autorização para tal.

Ao perceber o que estava a acontecer, o irmão de Bárbara Bandeira denunciou a situação ao Instagram, mas acabou por receber uma resposta da rede social que lhe causou indignação.

"Então uma conta usa as minhas fotos, o meu nome e tem conversas indecentes com raparigas por mensagens privadas e a resposta do Instagram é esta?", questiona o músico ao mostrar a mensagem da rede social, onde o Instagram deixa claro que decidiu não remover a conta em questão.

Partilha feita por Tiago Bandeira© Reprodução Instagram/ Tiago Bandeira

Leia Também: Tiago Bandeira escreve a Sara Carreira. "Sei que nos estás a ver"