Tendo-se tornado uma estrela ainda na sua adolescência com a sitcom da década de 1990, 'Sister, Sister's', juntamente com a irmã gémea, Tia Mowry refletiu agora sobre a indústria do entretimento e da imprensa, notando a forma como foi discriminada por ser negra.

Um dos exemplos aconteceu quando Tia e a irmã, Tamera, esperavam protagonizar uma capa de revista.

"A minha irmã e eu queríamos ser capa desta revista para adolescentes que era muito popular na altura. Disseram-nos que não podíamos estar na capa porque éramos negras e isso não vendia", descreve.

Apesar de ter sido discriminada e desvalorizada por causa da cor da sua pele, na altura Tia fingiu não saber a verdade. "Nunca mais me vou esquecer disso. Gostava de na altura ter contado e de ter dito alguma coisa. Quem me dera ter tido a coragem de falar e de dizer que aquilo não estava certo".

Olhando para trás, Mowry afirmou que tinha muitas inseguranças sobretudo por causa dos estereótipos de beleza que existiam na altura.

