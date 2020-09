A cantora brasileira Anitta em queria acreditar no que descobriu ao pesquisar no Google.br o significado das palavras patrão e patroa. Enquanto que a palavra no masculino descreve um proprietário ou chefe de uma empresa/casa, no feminino patroa é, apenas, "a mulher do patrão, dona de casa".

Incrédula com a discriminação que acabara de encontrar neste dicionário online, Anitta mostrou a sua revolta nas redes sociais.

Quem não ficou indiferente à situação foi Rita Pereira, a celebridade portuguesa enviou uma mensagem à cantora através das suas redes sociais onde mostra o seu apoio e pede que esta lute para que a discriminação contra as mulheres deixe de existir... até no dicionário.

"Vá lá que em português de Portugal está certo. Tenta mudar isso no Brasil já, Anitta", escreveu Rita Pereira ao mostrar que no dicionário português a palavra tem o mesmo significado no masculino e feminino.

