Anitta volta a estar no centro da polémica no Brasil. A dar que falar nas redes sociais e imprensa cor-de-rosa está o facto de a cantora ter sido acusada de espoletar uma atitude racista ao partilhar nas suas redes sociais uma montagem onde visa a sua antiga amiga Ludmilla.

Em causa está uma montagem, que aparentemente Anitta terá recebido e decidido partilhar, onde esta surge sentada num sofá de biquíni e com uma pose sensual. "Vida de Patroa", pode ler-se no registo, onde Ludmilla aparece de peruca verde e óculos escuros a espreitar atrás do mesmo sofá.

"Hahahahahaha eu to morrendo", escreveu a funkeira ao partilhar a imagem com os seguidores, que parecem não ter gostado nem um pouco da alegada brincadeira.

Os fãs consideraram a montagem uma ofensa e uma forma de diminuir Ludmilla pelo seu tom de pele. Nas redes sociais, são muitos os comentários que condenam a atitude de Anitta.

Importa ainda referir que a intérprete de 'Vai Malandra' optou por eliminar a publicação da sua página logo após a polémica ter começado.

Leia Também: Pedro Scooby deixa mensagem de carinho ao irmão de Anitta