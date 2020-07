Esta sexta-feira, dia 3, Maluma prendeu a atenção dos fãs com a última publicação no Instagram. No entanto, o destaque não foi o cantor mas sim a sua tia, Yudy Arias.

A imagem mostra a dupla lado a lado, a apanhar banhos de sol, e o físico de sonho da instrutora de fitness, de 39 anos, fez soltar suspiros na caixa de comentários.

A relação entre ambos é conhecida pela máxima cumplicidade, algo que o cantor realçou na legenda da publicação: "Acreditam em almas gémeas? Eu acredito... ela é a minha".

