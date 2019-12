Esta sexta-feira, dia 20, o ator brasileiro Thiago Lacerda foi detido pela polícia durante uma operação no Leblon, Rio de Janeiro, adiantam vários meios de comunicação social. O artista de 41 anos, segundo informações adiantadas, tinha em sua posse cannabis. Posteriormente e de acordo com as autoridades, Thiago foi levado até ao Instituto Médico Legal para fazer um exame de toxicologia.

Em declarações ao jornalista Leo Dias, os representantes de Lacerda disseram que nada foi constatado nos exames, pelo que este acabou por ser libertado.

"Thiago Lacerda foi retido ontem pela polícia do Rio de Janeiro com suspeitas de estar a consumir cannabis. O ator foi levado para fazer perícias e nada foi constatado, assim sendo, foi liberado pelo delegado no mesmo dia", lê-se numa nota divulgada.