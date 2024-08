O rapper Nelly foi detido na manhã de quarta-feira, no Missouri, por posse de quatro comprimidos de ecstasy e por não ter seguro, de acordo com as autoridades.

O artista terá sido parado pela polícia quando estava a conduzir e, depois de revistado, foi levado para a esquadra.

Entretanto, de acordo com o TMZ, Nelly já foi libertado.

