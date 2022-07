The Weeknd está a enternecer a Internet com um gesto de enorme generosidade que é prova do excelente coração do músico.

Na passada semana, a 8 de julho, o músico viu-se forçado a adiar um espetáculo devido a problemas técnicos. A notícia apanhou os fãs de surpresa e provocou uma reação inesperada numa criança que se preparava para ver o artista ao vivo.

Através das redes sociais tornou-se viral a imagem de um menino, de seis anos, que surgia de semblante triste e, de acordo com a imprensa internacional, a chorar ao receber a notícia de que o espetáculo havia sido adiado.

Depois de ver a imagem, The Weeknd não conseguiu ficar-lhe indiferente e lançou nas redes sociais um apelo para que o ajudassem a encontrar a criança.

E eis que o pedido do músico se concretizou. O menino de blazer vermelho, ao estilo The Weeknd, ganhou a oportunidade de conhecer o seu ídolo pessoalmente, tirar uma foto e ainda receber um autógrafo especial no casaco.

Leia Também: André Filipe, do BB, acusa a TVI de lhe dever dinheiro (e revela valores)