The Weeknd foi forçado a terminar um concerto na Califórnia, Estados Unidos da América, pouco depois de o ter começado. Tudo aconteceu no passado sábado, dia 3 de setembro, quando o cantor ficou sem voz em palco.

Os mais de 70 mil fãs que estavam a assistir ao espetáculo ficaram sem perceber o que se passava quando, 15 minutos depois da banda ter começado a tocar o tema 'Can't Feel My Face', o artista ainda não se encontrava no palco.

Pouco depois, Weeknd voltou a aparecer e disse, citado pelo TMZ: "Isto está a dar cabo de mim. Não vos consigo dar o espetáculo que quero".

Aplaudido, o cantor garantiu que o dinheiro dos bilhetes seria devolvido, saindo depois do palco, emocionado.

Horas mais tarde, no Twitter, escreveu o seguinte: "Fiquei sem voz durante a primeira música e estou devastado. Senti-a a desaparecer e o meu coração caiu. As minhas sinceras desculpas aos meus fãs. Prometo que vou compensar-vos com uma nova data".

