A polémica está instalada. Roger Waters proferiu declarações controversas sobre The Weeknd e Drake que já estão a dominar a imprensa internacional.

O cantor, de 78 anos, está neste momento em digressão e depois de aterrar em Toronto, no Canadá, e perceber que nenhum jornal local havia enviado críticos para avaliar o seu espetáculo, quis que lhe explicassem o porquê.

Para esse efeito, Roger Waters decidiu contactar o jornal Toronto Globe and Mail, que explicou ao artista que o repórter indicado para esse trabalho tinha sido enviado para cobrir o espetáculo do The Weeknd nessa mesma noite, embora a atuação tenha sido cancelada por motivos técnicos.

Foi aí que o músico inglês, indignado com a resposta, explicou não conhecer o colega de profissão.

"Não faço ideia do que é ou quem é o Weeknd, porque não ouço muita música. [...] Com todo o respeito a Weeknd ou Drake ou qualquer um deles, eu sou muito, muito, muito mais importante do que qualquer um deles alguma vez será, não importa quantos biliões de 'streams' eles tenham", atirou.

As declarações foram mais tarde publicadas pelo jornal canadiano e replicadas pela imprensa de todo o mundo.

