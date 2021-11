A nova edição de 'The Voice Portugal' termina no final de 2021, apurando a melhor voz do país, mas a RTP já está a preparar um novo concurso de talentos para substituir esta edição.

O 'The Voice Kids' está de regresso. O formato de talentos dedicado aos mais jovens deverá estrear no início de 2022.

As inscrições para jovens e crianças, entre os sete e os 14 anos de idade, já estão abertas. Sabe mais aqui.

Recorde-se que na temporada anterior a apresentação voltou a ficar a cargo de Catarina Furtado. Entre o leque de mentores esteve foram Carolina Deslandes, Fernando Daniel, Marisa Liz e Carlão.

