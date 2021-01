Dwayne Johnson gosta de partilhar com os seus seguidores do Instagram as diferentes atividades que vai fazendo com as filhas.

O conhecido ator não tem medo de levar a cabo as tarefas mais complicadas, como aquele de que lhe vamos falar agora.

Esta quinta-feira, dia 28, por exemplo, o artista partilhou uma fotografia hilariante na qual aparece a ajudar a filha mais nova, Tiana Gia, de dois anos, a fazer chichi no seu quintal.

"Segunda ronda com o emoji apropriado. Obrigada por me terem lembrado", notou na brincadeira. "O que tem de ser, tem de ser", acrescentou.

The Rock, como é conhecido, disse ainda que a menina acabou por lhe "sujar" os ténis brancos...

