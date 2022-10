Kaley Cuoco e Johnny Galecki recordaram o romance que viveram e que começou nos bastidores da série 'The Big Bang Theory', onde davam vida ao par romântico Penny e Leonard.

"Em todas as cenas que fizemos até começarmos a namorar, ficou óbvio que havia algo", recordou a atriz no livro do 'The Big Bang Theory', que foi escrito por Jessica Radloff.

"Havia química e nós tínhamos uma 'crush' um pelo outro. Ficamos nesse clima durante a primeira temporada, até começarmos a namorar", acrescentou.

O 'clique' deu-se quando filmaram uma cena em que estava muito próximos junto ao elevador. "Acho que nos apaixonamos naquele elevador", acrescentou Johnny. "Sim, sentimos algo. Acho que foi o grande ponto de viragem [na nossa relação]".

"Naquele momento, ambos sabíamos que sentíamos algo, e também sabíamos que, se tentássemos ignorar esse sentimento iria distrair-nos muito mais do que reconhecê-lo e assumi-lo", acrescentou.

Os atores começaram a namorar em 2008, mas a relação chegou ao fim dois anos depois, em 2010. Embora o ator tenha explicado que a separação aconteceu devido a vários motivos, não deixou de destacar um deles.

"Acho que uma das coisas que levou à rutura é que eu era muito mais discreto em relação à minha vida pessoal. Já a Kaley era muito aberta", lembrou. "Sentia-me desconfortável a falar disso em público e acho que essa atitude magoou-a. E eu entendo isso. Não o fiz por ter vergonha da nossa relação, mas porque queria proteger a imagem que o público tinha da Penny e do Leonard", explicou.

