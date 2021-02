Tessy Antony De Nassau está grávida do primeiro filho em comum com Frank Floessel. O anúncio foi dado nas suas redes sociais, na noite desta quarta-feira, com uma romântica fotografia em que aparece com o noivo.

A boa nova chega dois meses depois da ex-mulher do príncipe Luís do Luxemburgo ter revelado estar a caminho do altar com o empresário suíço.

Tessy e o príncipe Luís, recorde-se, foram casados desde 2006 a 2017 e têm dois filhos em comum - os príncipes Gabriel, de 14 anos, e Noah, de 13.

