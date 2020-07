Quem não tem um tesourinho que atire a primeira pedra! Nuno Markl partilhou um da sua vida como jornalista, pouco tempo depois de se ter iniciado nesta carreira, conforme o próprio o descreveu numa publicação do Instagram.

"Sim. Eu em 92, 21 anos de idade, como recém-jornalista, numa conferência de imprensa do Ricardo Salgado", começou por descrever.

"Obrigado ao meu bom Ricardo Araújo Pereira por me enviar isto, lembrando-me que já usei blusões inacreditáveis e também o quão infeliz eu era a ir a conferências de imprensa enquanto esperava uma oportunidade para mostrar que era capaz de fazer mais coisas. (Atenção: o Ricardo diz-me que a culpa do escândalo BES foi minha, porque não alertei as pessoas neste dia)", terminou.

