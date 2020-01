Terry Gilliam e Eric Idle recorreram ao Twitter para homenagear o colega e amigo Terry Jones, que morreu esta terça-feira, dia 21 de janeiro.

Na rede social, Terry Gilliam teceu rasgados elogios ao falecido colega.

"Vamos sentir a tua falta... [...] Um ser humano engraçado, generoso e gentil. [...] Não se poderia esperar um amigo melhor", disse, despedindo-se assim, publicamente, do humorista.

Por sua vez, Eric começou por recordar a boa disposição de Terry Jones. "Amei o momento em que te vi no palco do Festival de Edimburgo, em 1963. Tantas gargalhadas, momentos de alegria em palco, e fora, que todos nós partilhamos com ele. É muito triste quando tu o conheces, mas se não o conheceste, irás sempre rir-te dos muitos momentos maravilhosamente engraçados que ele nos deu. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio ao nosso querido irmão Terry. É uma coisa cruel e triste. Mas vamos lembrar-nos da alegria que ele trouxe a todos nós".

Recorde-se que o comediante, de 77 anos, sofria de demência, uma doença progressiva que tornou pública em 2016 e que, já na altura, lhe condicionava a fala.

