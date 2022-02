Nicole Kidman protagonizou uma edição especial da revista Vanity Fair que destaca grandes estrelas de Hollywood e o resultado da produção está a dar que falar. Isto devido à escolha do look.

A atriz, de 54 anos, aparece com um conjunto Miu Miu, estilo colegial, que está a dividir opiniões nas redes sociais.

Se por um lado, muitos fãs elogiaram a boa forma da artista, que fica evidente com o tamanho das peças, e o seu carisma em qualquer contexto, muitos consideraram a escolha do look "terrível".

"Onde estava o stylist da sessão?", questionou um internauta. "Ela é incrível mas este estilo é terrível", comentou outra.

Na sua opinião, a escolha do visual foi um êxito ou um total fiasco?

