No passado dia 20 de maio, a família de Bibá Pitta cresceu com o nascimento do segundo neto da socialite. O pequeno António Maria, filho de Maria Pitta e Guilherme Paixão, está a fazer as delícias da família e a avó babada não resiste em transbordar desse amor nas redes sociais.

Na manhã deste sábado, dia 20, precisamente no dia em que o bebé completa um mês, Bibá Pitta deu a conhecer mais um adorável momento entre ambos.

"Apanhada na melhor sestinha. Bom descanso, bom fim de semana", escreveu na legenda.

Derreta-se com o momento na publicação abaixo.

Leia Também: Bibá Pitta em momento feliz com o neto no mar