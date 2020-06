Bibá Pitta desfrutou de um momento a sós com o neto mais velho, Duarte, de quatro anos, e não resistiu em partilhá-lo nas redes sociais. As imagens mostram a socialite e o menino divertidos no mar e provam a cumplicidade entre ambos.

"Avó e neto felizes, sozinhos, a brincar, como se mais ninguém existisse no mundo!! A avó ama-te muito Duartinho querido", escreveu a avó babada na legenda do vídeo.

Recorde-se que a família de Bibá Pitta acaba de aumentar com o nascimento de António, irmão de Duarte e segundo filho de Maria Pitta e Guilherme Paixão.

