Desde que revelou publicamente a luta contra o cancro da mama, Márcia tem recorrido às redes sociais para atualizar os seguidores sobre o seu estado de saúde.

Ainda esta quarta-feira, 18 de agosto, a cantora voltou a dar uso ao Instagram e Facebook para contar que terminou os tratamentos de radioterapia.

A cantora deixou uma mensagem a todos os que se têm preocupado e apoiado nesta fase da sua vida.

"Terminei os tratamentos e estou finalmente de férias. Pensava que sairia da minha última sessão de radioterapia aos saltos de alegria, mas afinal a celebração vai ser feita ao longo dos dias; todos os dias em que estivermos bem. Todos os dias em que tivermos paz. Todos os dias em que tivermos liberdade. Todos os dias em que soubermos que somos parte de um todo. Todos os dias em que pudermos partilhar o nosso melhor", começou por escrever.

"Sinto que escalei uma montanha e quero agradecer a tanta gente me acompanhou na subida com as suas melhores palavras - as palavras pesam, assim como tornam mais leve o andar. As palavras têm poder. O vosso amor e o vosso cuidado chegaram até cá. Um abraço e até já", completou.

Leia Também: Cantora Márcia partilha novo desabafo: "Sou forte, mas estou farta"