Momentos antes de começar a última gala do 'Big Brother - Duplo Impacto', a comentadora Liliana Aguiar recorreu ao Instagram para se despedir publicamente do programa.

"Hoje termina o 'BB', um programa que mudou a minha vida. Comentar as atitudes destes concorrentes foi desafiante. Conheci pessoas do bem, do mal e aquelas que não consegues perceber, faz parte", começou por escrever aos fãs na noite de sábado, 27 de março.

"Na vida nem sempre entendemos as atitudes das pessoas, mas estou de coração cheio com os amigos que levo para a vida deste projeto. A vida é aquela passagem, em que nada é seguro, nada é garantido. Só existe para mim uma certeza, a mudança faz parte da vida de todos nós, essa sim é uma certeza", acrescentou, deixando de seguida uma palavra de agradecimento a "todos os que a receberam de braços abertos", à equipa e à TVI.

Veja a publicação na íntegra:

