Depois de ter decorrido a última gala do 'Big Brother - Duplo Impacto', Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', recorreu ao Instagram para falar desta experiência.

A comentadora esteve presente nas últimas três edições do programa, que começaram no ano passado e terminaram na noite de sábado, 27 de março, com lugar fixo nas galas no papel de comentadora.

"Foram nove meses de 'Big Brother' em menos de um ano. Nove meses cansativos, exigentes, mas foi, talvez, o projecto que mais me entusiasmou e realizou nos últimos tempos. Cada edição trouxe desafios diferentes, mas diverti-me sempre e espero que isso tenha chegado até vocês", começou por escrever.

"Obrigada a quem confiou em mim e me deu esta oportunidade pela qual sou muito grata, obrigada a toda a imensa equipa que faz este programa, obrigada aos meus colegas comentadores e, claro, obrigada a vocês pelo apoio incondicional. Foi só um jogo, a vida a sério continua dentro de momentos", concluiu.

Leia Também: Joana foi a grande vencedora do 'Big Brother - Duplo Impacto'