Teresa Silva revelou na sua página de Instagram que se submeteu a procedimentos estéticos.

Inicialmente, a ex-concorrente do 'Big Brother', da TVI, destacou duas imagens dos seus lábios e disse: "Com o passar do tempo os lábios ficam naturalmente mais finos, flácidos e enrugados. Agora já podemos voltar a sorrir com uns lábios lindos e naturais".

Mas não ficou por aqui e, pouco tempo depois, publicou alguns vídeos sobre um outro tratamento que fez: "Bio revitalização da pele do rosto". Veja tudo nas publicações abaixo:

De referir ainda que na página de Instagram da clínica onde realizou o tratamento, foram publicadas imagens de Teresa no passado mês de março, onde explicam que realizou um preenchimento labial.

