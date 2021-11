Helena Coelho, conhecida do público como a Lena das Doce, utilizou nas últimas horas a sua conta oficial de Facebook para lançar um apelo urgente, que tinha como objetivo ajudar Teresa Miguel.

Teresa, que também fazia parte da famosa banda Doce, precisava de ser internada com rapidez numa unidade de cuidados continuados para desta forma tratar um problema grave na anca.

"A Teresa está muito mal e a precisar de ajuda para conseguir ser internada nos cuidados continuados. A Teresa tem os ossos da anca a desfazerem-se e tem dores horríveis, atenuadas com pensos de morfina", começou por revelar Helena.

"A Teresa está há ano e meio à espera de ser operada pelo SNS [Serviço Nacional de Saúde]... o SNS diz não ter vagas nos cuidados continuados para receber a Teresa... A Teresa precisa desses cuidados para engordar, ganhar resistência para sobreviver à operação, motivo pelo qual agora não é operada", pode ainda ler-se na partilha, que tinha como objetivo ajudar a artista.

"Numa altura em que tanto se fala novamente das Doce, uma delas precisa urgentemente de ajuda antes que seja tarde demais. Por favor ajudem a divulgar até que chegue a quem possa ajudar", apelou, por fim, conseguindo assim chegar às pessoas certas.

Horas depois desta primeira publicação, Helena Coelho recorreu novamente à sua conta oficial de Facebook para agradecer as partilhadas e informar que Teresa Miguel já está a ser ajudada.

"A Apoiarte Casa do Artista através do Luís Aleluia e do Zé Raposo, não ficaram indiferentes e a ajuda chegou para salvar a nossa querida Teresa", conta.

Por fim, Lena promete dar novidades sobre o estado de saúde da amiga nos próximos dias e agradece ter conseguido com a ajuda de todos "fazer chegar à Teresa o apoio e ajuda necessária e urgente".

A banda Doce, que fez sucesso em Portugal entre 1979 e 1986, era constituída por Fá (Fátima Padinha), Teresa Miguel, Lena Coelho e Laura Diogo.

