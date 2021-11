Carla Matadinho e o marido, Paulo Sousa Costa, vivem um momento particularmente delicado a nível profissional. A companhia de teatro do casal, na qual Carla é diretora geral e Paulo diretor artístico, viu cenários e equipamento usados em vários espetáculos ficarem completamente destruídos devido a um incêndio.

A notícia é confirmada no Instagram da Yellow Star Company.

"Como se não bastasse tudo o que o sector da Cultura tem passado nos últimos tempos, do qual, naturalmente, não temos sido exceção, como se não bastasse termos sido despejados do Teatro Armando Cortez, onde tínhamos residência há seis anos, agora fomos 'visitados' por um dos piores inimigos do homem, o fogo", começa por ler-se na publicação.

"Um incêndio deflagrou esta madrugada no nosso armazém, em Alverca, destruindo na totalidade o cenário do nosso musical Garfield, atingindo igualmente e danificando outros cenários, adereços e todo o nosso equipamento e material de construção", lamentam os responsáveis pela empresa.

Tendo em conta os prejuízos, que ficam visíveis nas fotografias disponíveis na publicação, "os espetáculos do Garfield agendados para o período de Natal ficam irremediavelmente cancelados, assim como qualquer hipótese de voltarmos a reconstruí-lo".

"Felizmente, os cenários das peças 'A Ratoeira', Monólogos da Vagina' e 'O Homem da Amália' ficaram a salvo, uma vez que este fim-de-semana tivemos sessões no Coliseu do Porto e Lagoa, pelo que os mesmos ainda estavam carregados nos respetivos camiões", esclarecem.

"Agora, mais uma vez, é 'sacudir o pó' e não deixar que estas chamas queimem de vez a nossa esperança de que um dia voltaremos a ter descanso… Até já. The Show Must Go On [o espetáculo tem de continuar]", lê-se, por fim, na mensagem de Carla Matadinho e Paulo Sousa Costa.

