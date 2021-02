Teresa Guilherme decidiu partilhar com os seus seguidores do Instagram uma fotografia que mostra o seu lado mais descontraído, ainda da altura em que os dias mais quentes de verão se repetiam.

Na legenda da publicação, a apresentadora da TVI notou: "Saudades do sol. Do quentinho bom do verão? Como está o tempo por aí? Aqui chove".

Desde logo, a comunicadora recebeu a resposta de diversos admiradores, com muitos a elogiar esta sua faceta.

