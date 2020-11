Sendo uma comunicadora de excelência da televisão nacional, Teresa Guilherme tem estado cada vez mais dedicada em ensinar as técnicas desta arte através de palestras, mas na noite desta sexta-feira foi através das redes sociais que partilhou alguns conselhos.

A apresentadora explicou as vantagens e truques do uso do teleponto num vídeo dedicado a todos os que querem melhorar as suas capacidades de comunicação, seja em televisão ou no digital.

Curioso para ouvir as dicas?

Veja abaixo.

Leia Também: Teresa Guilherme mostra-se a preparar gala do 'BB': "Dá muito trabalho"