Na véspera de mais uma gala do 'Big Brother', Teresa Guilherme dedica todas as energias à preparação do direto e foi a trabalhar em casa que se mostrou aos seguidores na última publicação nas redes sociais.

"Todas as sextas e sábados são assim: escreve, lê, relê, altera, apaga, acrescenta... Uma gala de domingo dá muito trabalho. Mas eu adoro", escreveu ao mostrar mais um momento de bastidores.

Recorde-se que este domingo estão em risco de sair Andreia, André e Joana. Zena também estava nomeada, mas foi salva pelo público na passada quarta-feira.

