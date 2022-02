Teresa Guilherme partilhou na sua página de Instagram uma fotografia onde aparece com um cartão com o logótipo do 'Big Brother Brasil'. À imagem, acrescentou: "Aguardem".

Uma publicação que rapidamente chamou a atenção, com os fãs a desejarem ser verdade o regresso da apresentadora aos realtiy shows.

"Tu não paras de surpreender mulher de Deus", comentou Pedro Granger. "Se você apresentar o próximo 'Big Brother Brasil', eu irei ver com certeza", escreveu um seguidor. "Seria uma grande chapada e com luvas", pode ainda ler-se entre as muitas reações.

