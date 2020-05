Esta segunda-feira, 4 de maio, Portugal começou uma nova fase na sequência do combate à pandemia da Covid-19, foram reabertas lojas, cabeleireiros, livrarias e comércio automóvel. No entanto, com algumas medidas de proteção, como o uso de máscara.

E quem aproveitou a reabertura dos cabeleireiros para tratar de si foi Teresa Guilherme, como a própria não resistiu em mostrar na sua página de Instagram.

"Vim ao cabeleireiro! Eu e o Wagner. A nossa atual vida normal", escreveu na legenda da fotografia que publicou na rede social, destacando os cuidados necessários que se devem manter durante a pandemia. "Cuidem-se, proteja-se, use máscara", foram algumas das palavras que a apresentadora acrescentou com hashtags.

