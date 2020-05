Com o fim do Estado de Emergência, Portugal inicia agora uma nova fase com o plano de levantamento das medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus. As medidas de distânciamento continuam a ser fundamentais neste período, sendo importante também o uso de máscaras. Aliás, esta segunda-feira passou a ser obrigatório o uso das mesmas em transportes públicos e espaços comerciais.

Quem não deixa de lado as medidas de proteção contra a Covid-19 é a família Aveiro, como Elma fez questão de destacar nas redes sociais.

A irmã e a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, voltaram a sair à rua, mas sempre com todos os cuidados essenciais nesta fase em que o mundo continua a enfrentar a pandemia.

"Agora andamos assim, mascaradas", escreveu Elma Aveiro, na brincadeira, numa fotografia em que aparece na companhia da mãe, ambas com máscaras de proteção.

Leia Também: "Força Portugal, somos motivo de orgulho e vamos permanecer como tal"